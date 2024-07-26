Чоловіку, якого розшукували за вбивство Фаріон, проситимуть про арешт без застави – прокурори
Суд у Львові обере запобіжний захід чоловікові, якого розшукували через вбивство мовознавиці Ірини Фаріон – прокурори клопотатимуть про його арешт без можливості внесення застави. Про це заявив заступник генпрокурора Антон Войтенко під час брифінгу.
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Войтенко розповів, що наразі погоджено повідомлення про підозру за статтею про умисне вбивство чоловікові, якого затримали напередодні у Дніпрі.
Прокурори подали до суду клопотання щодо брання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави, додав він.
Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував – 26 липня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко представить більше публічної інформації щодо вбивства Фаріон та перебігу розслідування.
- Увечері 19 липня невідомий вистрілив у голову Фаріон у Львові. За кілька годин вона померла в лікарні – їй було 60 років. 20 липня президент Зеленський повідомив, що заслухав доповіді про вбивство Фаріон і запевнив: служби досліджують усі версії, включно з тією, що веде в Росію.
- Раніше вдень Клименко та президент Володимир Зеленський повідомили про затримання підозрюваного в нападі на Фаріон. Наразі слідство схиляється до того, що стрілець був лише виконавцем злочину.
- За даними МВС, підозрюваний готував злочин щонайменше два місяці – правоохоронці відслідкували, як він проводив розвідку місцевості, пересувався Львовом та застосовував засоби конспірації.
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