Чоловіку, якого розшукували за вбивство Фаріон, проситимуть про арешт без застави – прокурори

26 липня у Дніпрі затримали чоловіка, якого розшукували за вбивство політикині та науковиці Ірини Фаріон

Ірина Фаріон (Фото: Telegram Садового)

Суд у Львові обере запобіжний захід чоловікові, якого розшукували через вбивство мовознавиці Ірини Фаріон – прокурори клопотатимуть про його арешт без можливості внесення застави. Про це заявив заступник генпрокурора Антон Войтенко під час брифінгу.

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Войтенко розповів, що наразі погоджено повідомлення про підозру за статтею про умисне вбивство чоловікові, якого затримали напередодні у Дніпрі.

Прокурори подали до суду клопотання щодо брання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави, додав він.

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував – 26 липня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко представить більше публічної інформації щодо вбивства Фаріон та перебігу розслідування.

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