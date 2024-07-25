Зеленский анонсировал: 26 июля МВД предоставит больше информации по убийству Фарион

Глава государства отметил, что еще продолжаются процессуальные действия и выясняются все обстоятельства этого дела

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский анонсировал – 26 июля министр внутренних дел Игорь Клименко представит больше публичной информации об убийстве Ирины Фарион и ходе расследования. Об этом он заявил в видеообращении.

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Зеленский рассказал, что 25 июля заслушал доклад Клименко о задержании подозреваемого в убийстве Фарион и попросил его предоставить обществу и журналистам всю необходимую информацию.

Он отметил, что еще продолжаются процессуальные действия и выясняются все обстоятельства этого дела.

"Завтра должно быть больше информации – публично", – заверил глава государства.

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