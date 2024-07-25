Зеленский анонсировал: 26 июля МВД предоставит больше информации по убийству Фарион
Президент Владимир Зеленский анонсировал – 26 июля министр внутренних дел Игорь Клименко представит больше публичной информации об убийстве Ирины Фарион и ходе расследования. Об этом он заявил в видеообращении.
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Зеленский рассказал, что 25 июля заслушал доклад Клименко о задержании подозреваемого в убийстве Фарион и попросил его предоставить обществу и журналистам всю необходимую информацию.
Он отметил, что еще продолжаются процессуальные действия и выясняются все обстоятельства этого дела.
"Завтра должно быть больше информации – публично", – заверил глава государства.
- Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в голову Фарион во Львове. Через несколько часов она скончалась в больнице – ей было 60 лет. 20 июля президент Зеленский сообщил, что заслушал доклады об убийстве Фарион и заверил: службы исследуют все версии, включая ту, что ведет в Россию.
- Ранее днем Клименко и президент Владимир Зеленский сообщили о задержании подозреваемого в нападении на Фарион. Следствие склоняется к тому, что стрелок был лишь исполнителем преступления.
- По данным МВД, подозреваемый готовил преступление не менее двух месяцев – правоохранители отследили, как он проводил разведку местности, передвигался по Львову и применял средства конспирации.
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