Зеленський анонсував: 26 липня МВС надасть більше інформації щодо вбивства Фаріон

Глава держави зазначив, що ще тривають процесуальні дії та з’ясовуються всі обставини цієї справи

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський анонсував – 26 липня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко представить більше публічної інформації щодо вбивства Ірини Фаріон та ходу розслідування. Про це він заявив у відеозверненні.

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Зеленський розповів, що 25 липня заслухав доповідь Клименка щодо затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон та попросив його представити суспільству та журналістам усю необхідну інформацію.

Він зазначив, що ще тривають процесуальні дії та з’ясовуються всі обставини цієї справи.

"Завтра має бути більше інформації – публічно", – запевнив глава держави.

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