Зеленський анонсував: 26 липня МВС надасть більше інформації щодо вбивства Фаріон
Президент Володимир Зеленський анонсував – 26 липня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко представить більше публічної інформації щодо вбивства Ірини Фаріон та ходу розслідування. Про це він заявив у відеозверненні.
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Зеленський розповів, що 25 липня заслухав доповідь Клименка щодо затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон та попросив його представити суспільству та журналістам усю необхідну інформацію.
Він зазначив, що ще тривають процесуальні дії та з’ясовуються всі обставини цієї справи.
"Завтра має бути більше інформації – публічно", – запевнив глава держави.
- Увечері 19 липня невідомий вистрілив у голову Фаріон у Львові. За кілька годин вона померла в лікарні – їй було 60 років. 20 липня президент Зеленський повідомив, що заслухав доповіді про вбивство Фаріон і запевнив: служби досліджують усі версії, включно з тією, що веде в Росію.
- Раніше вдень Клименко та президент Володимир Зеленський повідомили про затримання підозрюваного в нападі на Фаріон. Наразі слідство схиляється до того, що стрілець був лише виконавцем злочину.
- За даними МВС, підозрюваний готував злочин щонайменше два місяці – правоохоронці відслідкували, як він проводив розвідку місцевості, пересувався Львовом та застосовував засоби конспірації.
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