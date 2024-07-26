Підозрюваний у вбивстві Фаріон "гуглив" нардепа Бужанського

Максим Бужанський (Фото: ВРУ)

У телефоні підозрюваного у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон знайшли пошукові запити щодо інших політичних діячів. Про це на брифінгу повідомив очільник Національної поліції Іван Вигівський.

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Імена політиків правоохоронці заблюрили, однак на слайді вказано, що вони проросійські.

За словами Вигівського, підозрюваний цікавився інформацією щодо депутатів та засідань обласних рад. Пошукові запити датовано 21 та 23 липня.

"Тобто він продовжував аналізувати й шукати, хто його може зацікавити, як фігурант", – сказав очільник Нацполіції.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що 21 липня – це день, коли чоловік виїжджав зі Львова до Дніпра, тобто через півтора дня після скоєння вбивства.

"Це його психологічний портрет. Він уже відійшов від того, що скоїв. І вже, можливо, готував наступну акцію", – наголосив Клименко.

Очільник МВС, відповідаючи на запитання журналістів, уточнив, що підозрюваний, зокрема, шукав інформацію про депутата Верховної Ради Максима Бужанського.

"Ми вам показали його пошукову табличку, я можу одне прізвище вам відкрити, наступний, кого він дивився, це Бужанський", – сказав Клименко.

Фото: МВС

ДОВІДКА. Максим Бужанський – український політик, журналіст та блогер. До виборів у Верховну Раду відомий як публіцист та ведучий токшоу "Народ проти" на телеканалі ZIK. У 2019 році був обраний народним депутатом України IX скликання від Слуги народу. У 2020 році Бужанський вносив до ВРУ законопроєкт про використання російської мови в роботі парламенту.

Увечері 19 липня чоловік вистрілив у голову Фаріон у Львові. За кілька годин вона померла в лікарні – їй було 60 років.

22 липня у Львові відбулося прощання з Фаріон, її поховали на центральній алеї Личаківського цвинтаря.

25 липня у Дніпрі затримали чоловіка, якого розшукували за вбивство Фаріон. За даними МВС, він готував злочин щонайменше два місяці – правоохоронці відстежили, як він проводив розвідку місцевості, пересувався Львовом та застосовував засоби конспірації.

Чоловіку оголошено про підозру в умисному вбивстві. 26 липня йому обиратимуть міру запобіжного заходу.

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