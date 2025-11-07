Єрмак заявив про затримання "шахрая", який видавав себе за його двоюрідного брата

Поліція затримала чоловіка, який нібито намагався виманити $100 000 за працевлаштування в Офіс президента

Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що поліція затримала "групу шахраїв", які намагалися заволодіти $100 000, прикриваючись його іменем. Про це він розповів у власному Telegram-каналі.

"Щойно дізнався від поліції, що вони зловили "на гарячому" групу шахраїв. Очолював її такий собі Єрмак Д.С., який називався моїм двоюрідним братом. Звісно, це шахрайська вигадка. Використовуючи таку легенду, він намагався виманити $100 000 за те, щоб нібито влаштувати когось на високу посаду в Офісі президента. Впевнений, що злочинці отримають справедливе покарання", – йдеться в заяві керівника ОП.

ОНОВЛЕНО о 15:37. Офіс генерального прокурора уточнив, що загалом за підозрою в шахрайстві затримано троє людей.

Головний підозрюваний – мешканець Києва, який намагався переконати потерпілого, що має родинні зв'язки з керівництвом Офісу президента та може "влаштувати" його на посаду заступника директора одного з департаментів.

Двоє інших людей зустрічалися з потерпілим, підтримували легенду та мали отримати гроші.

У жовтні потерпілий передав їм $15 000, а після передання другої частини суми в розмірі $50 000 відбулося затримання.

Прокуратура проситиме суд заарештувати підозрюваних.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

У 2020 році в Україні був гучний скандал зі схожими обставинами через справжнього брата Єрмака Дениса.

Нардеп Гео Лерос (тоді він був у Слузі народу) виклав відео, на яких брат Єрмака проводив переговори про працевлаштування на посади в органах влади.

У відповідь глава ОП Андрій Єрмак звернувся в СБУ і ДБР, щоб встановити походження відео, і звинуватив депутата в помсті за зрив кадрового призначення, а Денис Єрмак назвав відео "нарізкою з вирваним контекстом".

Президент Володимир Зеленський тоді став на бік керівника свого офісу, сказавши, що Лерос аферист, а Денис Єрмак – просто базіка.