Bloomberg: Умеров и Кислица отправились в США для обсуждения "мирного плана"

Украинская делегация встретится во Флориде со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером

Рустем Умеров и Сергей Кислица (Фото: Tolga Bozoglu / EPA)

Украинская делегация направляется в США для дальнейшего обсуждения "мирного плана", предложенного президентом Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с этим вопросом.

Ожидается, что группа, в которую входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, встретится во Флориде со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Медиа напомнило, что Уиткофф должен возглавить делегацию США на переговорах в России на следующей неделе.

На прошлой неделе Вашингтон выдвинул Киеву ультиматум с требованием согласиться ко Дню благодарения на условия соглашения, которое, очевидно, выгодно России. Документ был смягчен во время встречи делегаций Украины и Штатов в Женеве.

Хотя Вашингтон и заявлял о прогрессе в переговорах с Украиной, они по-прежнему сталкиваются с теми же препятствиями, что и на предыдущих раундах: то, что устраивает Украину, вероятно, станет камнем преткновения для России, и наоборот, констатировали журналисты.