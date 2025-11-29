Bloomberg: Умеров и Кислица отправились в США для обсуждения "мирного плана"
Украинская делегация направляется в США для дальнейшего обсуждения "мирного плана", предложенного президентом Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с этим вопросом.
Ожидается, что группа, в которую входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, встретится во Флориде со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.
Медиа напомнило, что Уиткофф должен возглавить делегацию США на переговорах в России на следующей неделе.
На прошлой неделе Вашингтон выдвинул Киеву ультиматум с требованием согласиться ко Дню благодарения на условия соглашения, которое, очевидно, выгодно России. Документ был смягчен во время встречи делегаций Украины и Штатов в Женеве.
Хотя Вашингтон и заявлял о прогрессе в переговорах с Украиной, они по-прежнему сталкиваются с теми же препятствиями, что и на предыдущих раундах: то, что устраивает Украину, вероятно, станет камнем преткновения для России, и наоборот, констатировали журналисты.
- 28 ноября Зеленский заявил, что Украина готовится ко встрече с американской стороной, чтобы обсудить продвижение к миру.
- Ранее диктатор РФ подтвердил, что в России ожидают переговорщиков из США в начале следующей недели. Москву будут представлять Мединский и члены МИД.
