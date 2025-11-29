Bloomberg: Умєров та Кислиця вирушили до США для обговорень "мирного плану"

Українська делегація зустрінеться у Флориді зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером

Рустем Умєров і Сергій Кислиця (Фото: Tolga Bozoglu / EPA)

Українська делегація прямує до США для подальшого обговорення "мирного плану", запропонованого президентом Штатів Дональдом Трампом. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваного співрозмовника, обізнаного з цим питанням.

Очікується, що група, до якої входять секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров і перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, зустрінеться у Флориді зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Медіа нагадало, що Віткофф має очолити делегацію США на переговорах у Росії наступного тижня.

Минулого тижня Вашингтон висунув Києву ультиматум з вимогою погодитися до Дня подяки на умови угоди, яка, очевидно, вигідна Росії. Документ був пом'якшений під час зустрічі делегацій України та Штатів у Женеві.

Хоча Вашингтон і заявляв про прогрес у переговорах з Україною, вони, як і раніше, стикаються з тими самими перешкодами, що й на попередніх раундах: те, що влаштовує Україну, ймовірно, стане каменем спотикання для Росії, і навпаки, констатували журналісти.