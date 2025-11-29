Bloomberg: Умєров та Кислиця вирушили до США для обговорень "мирного плану"
Українська делегація прямує до США для подальшого обговорення "мирного плану", запропонованого президентом Штатів Дональдом Трампом. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваного співрозмовника, обізнаного з цим питанням.
Очікується, що група, до якої входять секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров і перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, зустрінеться у Флориді зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером.
Медіа нагадало, що Віткофф має очолити делегацію США на переговорах у Росії наступного тижня.
Минулого тижня Вашингтон висунув Києву ультиматум з вимогою погодитися до Дня подяки на умови угоди, яка, очевидно, вигідна Росії. Документ був пом'якшений під час зустрічі делегацій України та Штатів у Женеві.
Хоча Вашингтон і заявляв про прогрес у переговорах з Україною, вони, як і раніше, стикаються з тими самими перешкодами, що й на попередніх раундах: те, що влаштовує Україну, ймовірно, стане каменем спотикання для Росії, і навпаки, констатували журналісти.
- 28 листопада Зеленський заявив, що Україна готується до зустрічі з американською стороною, щоб обговорити просування до миру.
- Раніше диктатор РФ підтвердив, що в Росії очікують на перемовників зі США на початку наступного тижня. Москву представлятимуть Мединський та члени МЗС.
