Экс-посол в США Маркарова – новый советник президента по вопросам восстановления Украины
Бывший посол в США Оксана Маркарова назначена советником президента Владимира Зеленского по вопросам восстановления Украины и инвестиций. Соответствующий приказ уже подписан и опубликован на сайте Офиса президента.
В документе указано, что это внештатная должность.
"С сегодняшнего дня Оксана Маркарова продолжит помогать нашему государству как мой советник по вопросам восстановления Украины и инвестиций. Рад, что Оксана остается в команде нашего государства, и в ее задачи теперь будут входить консультации по вопросам, которые усиливают Украину", – сообщил президент.
Он уточнил, что речь идет о лучшем бизнес-климате, усилении финансовой устойчивости Украины, привлечении инвестиций и планировании восстановления вместе со стратегическими партнерами.
Президент напомнил, что Украина почти четыре года защищается в ежедневном режиме, несмотря на сложности удается обеспечивать страну противовоздушной обороной, необходимым оружием и другими ресурсами.
Однако кроме фундаментальной цели защиты независимости и ежедневной работы ради выживания есть и долгосрочная цель – обеспечить для Украины возможность отстроиться после боевых действий и возобновить нормальное экономическое развитие.
"Это задача для правительства Украины, всех наших институтов, украинского бизнеса, и считаю, что каждый, кто может помочь в этом Украине, должен помогать", – отметил Зеленский.
- 7 июля агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский во время разговора с Трампом во время разговора с Трампом обсудил замену украинской посолки в Вашингтоне.
- 8 июля собеседник LIGA.net в Офисе президента сообщил, что Зеленский сказал Маркаровой о намерение ее уволить. В тот же день освобождение посла подтвердил и глава МИДа.
