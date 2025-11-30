Экс-посол в США Маркарова – новый советник президента по вопросам восстановления Украины

Оксана Маркарова (Фото: ОП)

Бывший посол в США Оксана Маркарова назначена советником президента Владимира Зеленского по вопросам восстановления Украины и инвестиций. Соответствующий приказ уже подписан и опубликован на сайте Офиса президента.

В документе указано, что это внештатная должность.

"С сегодняшнего дня Оксана Маркарова продолжит помогать нашему государству как мой советник по вопросам восстановления Украины и инвестиций. Рад, что Оксана остается в команде нашего государства, и в ее задачи теперь будут входить консультации по вопросам, которые усиливают Украину", – сообщил президент.

Он уточнил, что речь идет о лучшем бизнес-климате, усилении финансовой устойчивости Украины, привлечении инвестиций и планировании восстановления вместе со стратегическими партнерами.

Президент напомнил, что Украина почти четыре года защищается в ежедневном режиме, несмотря на сложности удается обеспечивать страну противовоздушной обороной, необходимым оружием и другими ресурсами.

Однако кроме фундаментальной цели защиты независимости и ежедневной работы ради выживания есть и долгосрочная цель – обеспечить для Украины возможность отстроиться после боевых действий и возобновить нормальное экономическое развитие.

"Это задача для правительства Украины, всех наших институтов, украинского бизнеса, и считаю, что каждый, кто может помочь в этом Украине, должен помогать", – отметил Зеленский.