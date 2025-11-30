Експосол у США Маркарова – нова радниця президента з питань відбудови України та інвестицій

Маркарова приступає до обов'язків з 30 листопада

Оксана Маркарова (Фото: ОП)

Колишній посол у США Оксана Маркарова призначена радницею президента Володимира Зеленського із питань відбудови України та інвестицій. Відповідний наказ вже підписаний та опублікований на сайті Офісу президента.

У документі зазначено, що це позаштатна посада.

"Відсьогодні Оксана Маркарова продовжить допомагати нашій державі як мій радник із питань відбудови України та інвестицій. Радий, що Оксана залишається в команді нашої держави, і до її завдань тепер входитимуть консультації з питань, які посилюють Україну", – повідомив президент.

Він уточнив, що йдеться про кращий бізнес-клімат, посилення фінансової стійкості України, залучення інвестицій і планування відбудови разом зі стратегічними партнерами.

Президент нагадав, що Україна майже чотири роки захищається в щоденному режимі, попри складнощі вдається забезпечувати країну протиповітряною обороною, необхідною зброєю та іншими ресурсами.

Однак окрім фундаментальної мети захисту незалежності та щоденної роботи заради виживання є і довгострокова мета – забезпечити для України можливість відбудуватися після бойових дій і поновити нормальний економічний розвиток.

"Це завдання для уряду України, всіх наших інституцій, українського бізнесу, і вважаю, що кожен, хто може допомогти в цьому Україні, має допомагати" – зазначив Зеленський.