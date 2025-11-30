Експосол у США Маркарова – нова радниця президента з питань відбудови України та інвестицій
Колишній посол у США Оксана Маркарова призначена радницею президента Володимира Зеленського із питань відбудови України та інвестицій. Відповідний наказ вже підписаний та опублікований на сайті Офісу президента.
У документі зазначено, що це позаштатна посада.
"Відсьогодні Оксана Маркарова продовжить допомагати нашій державі як мій радник із питань відбудови України та інвестицій. Радий, що Оксана залишається в команді нашої держави, і до її завдань тепер входитимуть консультації з питань, які посилюють Україну", – повідомив президент.
Він уточнив, що йдеться про кращий бізнес-клімат, посилення фінансової стійкості України, залучення інвестицій і планування відбудови разом зі стратегічними партнерами.
Президент нагадав, що Україна майже чотири роки захищається в щоденному режимі, попри складнощі вдається забезпечувати країну протиповітряною обороною, необхідною зброєю та іншими ресурсами.
Однак окрім фундаментальної мети захисту незалежності та щоденної роботи заради виживання є і довгострокова мета – забезпечити для України можливість відбудуватися після бойових дій і поновити нормальний економічний розвиток.
"Це завдання для уряду України, всіх наших інституцій, українського бізнесу, і вважаю, що кожен, хто може допомогти в цьому Україні, має допомагати" – зазначив Зеленський.
- 7 липня агентство Bloomberg повідомило, що Зеленський під час розмови з Трампом обговорив заміну української посолки у Вашингтоні.
- 8 липня співрозмовник LIGA.net в Офісі президента повідомив, що Зеленський сказав Маркаровій про намір її звільнити. Того ж дня звільнення посолки підтвердив і голова МЗС.
