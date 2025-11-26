У Зеленского объяснили поручение по пересмотру состава бригад: Это вопрос справедливости

Палиса отметил, что речь идет не только о количестве людей, но и о качестве подготовки кадров

ВСУ (Иллюстративное фото: 79 бригада ДШВ)

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса объяснил поручение президента Владимира Зеленского о справедливом распределении сил в бригадах на фронте. По его словам, это "болезненный разговор", который давно назрел и который уже невозможно откладывать.

Палиса отметил, что президент поручил ему и начальнику Генштаба Андрею Гнатову упорядочить систему, которая должна работать одинаково для всех, и нынешний уровень мобилизации, по его мнению, позволяет это сделать.

"Это не вопрос, чтобы "кому-то дать больше". Это вопрос справедливости, доверия и стабильности для подразделений, которые ежедневно держат тяжелые направления. Когда бригада знает, что получит пополнение вовремя и в определенном объеме – она иначе планирует подготовку, обучение мобилизованных и, соответственно, всю свою деятельность", – отметил заместитель председателя ОП.

Он подчеркнул, что речь идет не только о количестве людей, а еще важно качество подготовки, которую нужно позволить проводить всем боевым бригадам самостоятельно. По мнению Палисы, это должно способствовать формированию слаженных коллективов, готовых к боевым действиям в своем секторе, под конкретную технику, вооружение и тактику.

Это будет частью предложения, которое подадут президенту на рассмотрение.

"Я не люблю давать обещания наперед, но могу сказать одно: мы очень хорошо понимаем, почему это нужно фронту. И почему с этим нельзя тянуть. Решение должно быть честным и понятным для тех, кто сегодня на нуле. Потому что именно для них все это и делается", – резюмировал замглавы ОП.