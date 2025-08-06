Командующий ДШВ: Основная потребность сейчас – в людях. Сырский дал карт-бланш на отбор

По словам Апостола, в 2025 году ситуация качество подготовки в рекрутинговых центрах уже улучшилась

Олег Апостол (Фото: Кирилл Лазаревич/пресс-служба 95 ОДШБр)

Десантно-штурмовым войскам нужны люди – это насущная проблема, по состоянию на лето 2025 года. Об этом в интервью Телеграфу рассказал командующий ДШВ Олег Апостол.

Однако он подчеркнул, что каких-то критически незакрытых потребностей в ДШВ пока нет.

"Основная потребность – люди, это понятно. Хотя отмечу, что главком дал мне карт-бланш по отбору людей в ДШВ в рекрутинговых центрах. Как военный я понимаю: сколько техники и вооружения не дай – все равно будет мало", – сказал Апостол.

Также подчиненные командующего в беседе с журналистами указали не только на недостаток кадров, но и на качество подготовки рекрутов, которое вызвано дефицитом инструкторов в учебных центрах.

Но, по словам Апостола, сейчас ситуация уже улучшилась по сравнению с 2024 годом – продолжается работа над укомплектованностью инструкторского состава и улучшением подготовки. В частности, увеличены выплаты тем, кто готовит новых бойцов.

"Инструктор получает больше, чем те, кто получает дополнительно 30 000 за выполнение задач в зоне боевых действий. Созданы условия, чтобы инструкторы оставались в учебных центрах и передавали знания. Одна из мотиваций – денежное обеспечение, это было важно урегулировать", – отметил командующий.

Также есть задача обеспечить качественный отбор инструкторов и укомплектовать их до определенного уровня.

"Все инструкторы должны соответствовать требованиям и обязательно иметь боевой опыт", – подчеркнул Апостол.