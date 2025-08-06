Командувач ДШВ: Основна потреба наразі – люди. Сирський дав карт-бланш на відбір

За словами Апостола, у 2025 році ситуація якість підготовки у рекрутингових центрах вже покращилася

Олег Апостол (Фото: Кирило Лазаревич/пресслужба 95 ОДШБр)

Десантно-штурмовим військам потрібні люди – це нагальна проблема, станом на літо 2025 року. Про це в інтерв'ю Телеграфу розповів командувач ДШВ Олег Апостол.

Однак він наголосив, що якихось критично незакритих потреб у ДШВ наразі немає.

"Основна потреба – люди, це зрозуміло. Хоча зазначу, що головком дав мені карт-бланш щодо відбору людей до ДШВ у рекрутингових центрах. Як військовий я розумію: скільки техніки та озброєння не дай – все одно буде мало", – сказав Апостол.

Також підлеглі командувача у бесіді з журналістами вказали не тільки на нестачу кадрів, а й на якість підготовки рекрутів, спричинену дефіцитом інструкторів у навчальних центрах.

Але, за словами Апостола, наразі ситуація вже покращилася порівняно з 2024 роком – триває робота над укомплектованістю інструкторського складу та покращенням підготовки. Зокрема, збільшено виплати тим, хто готує нових бійців.

"Інструктор отримує більше, ніж ті, хто отримує додатково 30 000 за виконання завдань у зоні бойових дій. Створено умови, щоб інструктори залишались у навчальних центрах і передавали знання. Одна з мотивацій – грошове забезпечення, це було важливо врегулювати", – зазначив командувач.

Також є задача забезпечити якісний відбір інструкторів та укомплектувати їх до певного рівня.

"Всі інструктори повинні відповідати вимогам і обов’язково мати бойовий досвід", – наголосив Апостол.