Контракт 60+, деньги инструкторам и подготовка студентов. Зеленский подписал три закона

Документы касаются контрактников ВСУ, военных инструкторов, а также студентов-медиков и фармацевтов.

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Влодимир Зеленский подписал три закона: о возможности службы по контракту после 60 лет, о дополнительном вознаграждении для военных инструкторов и об обязательной военной подготовке для студентов медицинских и фармацевтических специальностей. Об этом говорится в карточках законопроектов 13229, 13320 да 13276.

Все законопроекты были направлены на подпись президенту 17 июля, а возвращены 29 июля.

Один из законов разрешает гражданам в возрасте старше 60 лет, которые признанны годными по состоянию здоровья, проходить военную службу по контракту во время действия военного положения. Это возможно при наличии письма (письменного согласия) от командира воинской части.

Для военнослужащих этой категории предусмотрен испытательный срок в два месяца. Если в течение этого времени будет выявлено несоответствие требованиям службы, контракт расторгается, и военнослужащий увольняется.

Для этой категории лиц предельный возраст пребывания на военной службе не устанавливается.

Еще один закон, подписанный президентом, предусматривает ежемесячное дополнительное вознаграждение для преподавателей в высших учебных заведениях в размере от 15 000 до 30 000 гривен (в зависимости от уровня квалификации).

Соответствующая надбавка полагалась только военнослужащим в учебных центрах и частях.

Третий закон касается обязательной военной подготовки для студентов медицинских и фармацевтических специальностей, являющихся гражданами Украины, годных к военной службе по состоянию здоровья и прошедших профессионально-психологический отбор.

Документ также предусматривает возобновление работы существующих кафедр военной подготовки или создание новых в медицинских высших учебных заведениях.

Законы вступают в силу со дня, следующего за днем их опубликования, за исключением последнего, о подготовке студентов, который вступает в силу с 1 января 2026 года.