У Зеленського пояснили доручення щодо перегляду складу бригад: Це питання справедливості
Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса пояснив доручення президента Володимира Зеленського щодо справедливого розподілу сил у бригадах на фронті. За його словами, це "болюча розмова", яка давно назріла і яку вже неможливо відкладати.
Паліса зазначив, що президент доручив йому та начальнику Генштабу Андрію Гнатову впорядкувати систему, яка має працювати однаково для всіх, і теперішній рівень мобілізації, на його думку, дозволяє це зробити.
"Це не питання, щоб "комусь дати більше". Це питання справедливості, довіри і стабільності для підрозділів, які щодня тримають важкі напрямки. Коли бригада знає, що отримає поповнення вчасно і у визначеному обсязі – вона інакше планує підготовку, навчання мобілізованих та, відповідно, всю свою діяльність", – зазначив заступник голови ОП.
Він наголосив, що йдеться не тільки про кількість людей, а ще важлива якість підготовки, яку потрібно дозволити проводити всім бойовим бригадам самостійно. На думку Паліси, це має сприяти формуванню злагоджених колективів, готових до бойових дій у своєму секторі, під конкретну техніку, озброєння й тактику.
Це буде частиною пропозиції, яку подадуть президенту на розгляд.
"Я не люблю давати обіцянки наперед, але можу сказати одне: ми дуже добре розуміємо, чому це потрібно фронту. І чому з цим не можна тягнути. Рішення має бути чесним і зрозумілим для тих, хто сьогодні на нулі. Бо саме для них усе це й робиться", – резюмував заступник глави ОП.
- У серпні командувач ДШВ повідомив, що основна потреба війська наразі – саме люди. Головком Сирський дав "карт-бланш" на відбір до ДШВ.
- 13 листопада Зеленський заявив, що військові та партнери просять збільшити мобілізацію, але план виконується.
Коментарі (0)