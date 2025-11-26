У Зеленського пояснили доручення щодо перегляду складу бригад: Це питання справедливості

Паліса зазначив, що йдеться не тільки про кількість людей, а й про якість підготовки кадрів

ЗСУ (Ілюстративне фото: 79 бригада ДШВ)

Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса пояснив доручення президента Володимира Зеленського щодо справедливого розподілу сил у бригадах на фронті. За його словами, це "болюча розмова", яка давно назріла і яку вже неможливо відкладати.

Паліса зазначив, що президент доручив йому та начальнику Генштабу Андрію Гнатову впорядкувати систему, яка має працювати однаково для всіх, і теперішній рівень мобілізації, на його думку, дозволяє це зробити.

"Це не питання, щоб "комусь дати більше". Це питання справедливості, довіри і стабільності для підрозділів, які щодня тримають важкі напрямки. Коли бригада знає, що отримає поповнення вчасно і у визначеному обсязі – вона інакше планує підготовку, навчання мобілізованих та, відповідно, всю свою діяльність", – зазначив заступник голови ОП.

Він наголосив, що йдеться не тільки про кількість людей, а ще важлива якість підготовки, яку потрібно дозволити проводити всім бойовим бригадам самостійно. На думку Паліси, це має сприяти формуванню злагоджених колективів, готових до бойових дій у своєму секторі, під конкретну техніку, озброєння й тактику.

Це буде частиною пропозиції, яку подадуть президенту на розгляд.

"Я не люблю давати обіцянки наперед, але можу сказати одне: ми дуже добре розуміємо, чому це потрібно фронту. І чому з цим не можна тягнути. Рішення має бути чесним і зрозумілим для тих, хто сьогодні на нулі. Бо саме для них усе це й робиться", – резюмував заступник глави ОП.