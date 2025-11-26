Зеленський доручив військовим переглянути поповнення бригад людьми

Президент наголосив, що майже в кожній бойовій бригаді кажуть про справедливий розподіл кадрів

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський доручив переглянути розподіл особового складу між бригадами. Про це він повідомив після засідання Ставки верховного головнокомандувача 26 листопада.

За його словами, після поїздки на фронт він отримав багато запитів від військових, серед яких – справедливий розподіл бійців між бригадами.

"Поповнення бригад людьми має бути переглянуто, безумовно. Про це говорять майже в кожній бойовій бригаді", – повідомив президент.

Він доручив начальнику Генштабу Андрію Гнатову та заступнику керівника Офісу президента Павлу Палісі опрацювати це питання стосовно бригад, які безпосередньо знаходяться на передньому краї. Найближчим часом вони мають підготовити проєкти рішення та надати їх президенту.