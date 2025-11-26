Зеленский поручил военным пересмотреть пополнение бригад людьми

Президент подчеркнул, что почти в каждой боевой бригаде говорят о справедливом распределении кадров

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский поручил пересмотреть распределение личного состава между бригадами. Об этом он сообщил после заседания Ставки верховного главнокомандующего 26 ноября.

По его словам, после поездки на фронт он получил много запросов от военных, среди которых – справедливое распределение бойцов между бригадами.

"Пополнение бригад людьми должно быть пересмотрено, безусловно. Об этом говорят почти в каждой боевой бригаде", – сообщил президент.

Он поручил начальнику Генштаба Андрею Гнатову и заместителю руководителя Офиса президента Павлу Палисе проработать этот вопрос. В ближайшее время они должны подготовить проекты решения и предоставить их президенту.