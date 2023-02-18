Путин повысил генерала, командовавшего провальным наступлением на Угледар
Российский диктатор Владимир Путин повысил в звании генерала Рустама Мурадова, командовавшего провальным наступлением на Угледар. Указ о присвоении Мурадову военного звания генерал-полковника появился на российском портале правовой информации в пятницу, 17 февраля.
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В конце января Россия возобновила попытки наступления на угледарском направлении, но понесла там особо тяжелые потери.
По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, в рамках одной лишь трехдневной операции в начале февраля было уничтожено 3000 российских оккупантов.
В одном из эпизодов битвы российские войска бросили по меньшей мере 30 практически невредимых бронемашин.
По словам начальника объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Алексея Дмитрашковского, под Угледаром уничтожена почти вся элитная 155 бригада морской пехоты ВС РФ.
В Институте изучения войны (ISW) считают, что причиной разгрома подразделений 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ под Угледаром стала неэффективная тактика и большое количество мобилизованных подразделений.
- Рустам Мурадов руководит российской группировкой войск "Восток" в нынешней фазе полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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