Путин повысил генерала, командовавшего провальным наступлением на Угледар

Российский диктатор Владимир Путин повысил в звании генерала Рустама Мурадова, командовавшего провальным наступлением на Угледар. Указ о присвоении Мурадову военного звания генерал-полковника появился на российском портале правовой информации в пятницу, 17 февраля.

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В конце января Россия возобновила попытки наступления на угледарском направлении, но понесла там особо тяжелые потери.

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, в рамках одной лишь трехдневной операции в начале февраля было уничтожено 3000 российских оккупантов.

В одном из эпизодов битвы российские войска бросили по меньшей мере 30 практически невредимых бронемашин.

По словам начальника объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Алексея Дмитрашковского, под Угледаром уничтожена почти вся элитная 155 бригада морской пехоты ВС РФ.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что причиной разгрома подразделений 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ под Угледаром стала неэффективная тактика и большое количество мобилизованных подразделений.

СПРАВКА. Мурадов родился в 1973 году в Дагестане, по национальности табасаранец. В 2016 году был от РФ в составе СЦКК на Донбассе, в 2017 воевал в Сирии, в 2020-2021 годах командовал российским контингентом в Нагорном Карабахе. С конца 2018 года является заместителем командующего войсками Южного военного округа ВС РФ, генерал-лейтенант с 2020-го. Получил от Путина статус "героя России". С 28 февраля 2022-го находится под санкциями ЕС.

Андрій Водяний

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