От боев на Донетчине зависит многое из того, что готовим на ближайшее время – Зеленский

Самые ожесточенные боевые действия продолжаются в Донецкой области, и от этого противостояния зависит многое из того, что Украина запланировала на ближайшее время в военном плане. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Он поблагодарил воинов, защищающих Донецкую область, где продолжаются "самые жестокие и принципиальные боевые действия".

"Противостояние, от которого зависит очень многое из того, что мы готовим на ближайшее время", – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил бойцов 79-й, 25-й, 72-й, 55-й, 27-й бригад ВСУ. Также он поблагодарил бойцов 128-й бригады территориальной обороны, отбивших атаки россиян на Запорожском направлении.

Россия продолжает наступать на пяти направлениях на востоке. Самой горячей точкой на фронте остается район Бахмута.

По словам спикера ВСУ, российские оккупанты сбавили обороты наступления в районе Угледара, а ночью пытались штурмовать без техники и без поддержки брони.

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Оксана Житнюк

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