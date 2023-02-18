От боев на Донетчине зависит многое из того, что готовим на ближайшее время – Зеленский
Самые ожесточенные боевые действия продолжаются в Донецкой области, и от этого противостояния зависит многое из того, что Украина запланировала на ближайшее время в военном плане. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
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Он поблагодарил воинов, защищающих Донецкую область, где продолжаются "самые жестокие и принципиальные боевые действия".
"Противостояние, от которого зависит очень многое из того, что мы готовим на ближайшее время", – сказал Зеленский.
Президент поблагодарил бойцов 79-й, 25-й, 72-й, 55-й, 27-й бригад ВСУ. Также он поблагодарил бойцов 128-й бригады территориальной обороны, отбивших атаки россиян на Запорожском направлении.
- Россия продолжает наступать на пяти направлениях на востоке. Самой горячей точкой на фронте остается район Бахмута.
- По словам спикера ВСУ, российские оккупанты сбавили обороты наступления в районе Угледара, а ночью пытались штурмовать без техники и без поддержки брони.
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