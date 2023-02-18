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Зеленский: Неделя будет посвящена ускорению движения к победе, ждем весомых новостей видео

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2023, 21:37
Видео: Офис президента
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Следующая неделя будет посвящена дипломатическим усилиям Украины для приближения победы, ожидаются новости об укреплении безопасности государства. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Он отметил, что сегодня в Германии продолжила работу Мюнхенская конференция по безопасности.

"Не просто украинская тема, а именно тема украинской победы, которую мы приближаем, сегодня очевидно доминировала в дискуссиях на конференции", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что звучали важные заявления мировых лидеров в поддержку Украины, есть сигналы об усилении военной помощи – в частности это касается дальнобойных ракет (их пообещала Великобритания. – ред.), другого оружия, долгосрочности поддержки Украины.

Зеленский заявил, что в Мюнхене прозвучали сигналы, подтверждающие, что российская агрессия "будет иметь только один финал, а именно – проигрыш государства-террориста".

"И мы должны сделать все, чтобы ускорить российский проигрыш. Давление мира должно быть таким, чтобы Россия не успевала находить новые формы террора. Кстати, наша дипломатическая работа на следующей неделе будет посвящена именно этому – ускорению нашего движения. Ожидаем весомых новостей для Украины, нашей безопасности", – сказал Зеленский.

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война
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