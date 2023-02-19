ГШ: Россияне пытаются наступать на пяти направлениях, ВСУ отбились в трех областях – карта

За минувшие сутки российские оккупанты продолжали атаковать на пяти направлениях, Силы обороны отбили врага в трех областях. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины утром 19 февраля.

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Как отмечается, основные усилия захватчики продолжают сосредотачивать на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области.

Россиян не пропустили у Белогоровки, Краснопоповки и Кременной в Луганской области.

Враг не прошел в районе Выемки, Федоровки, Дубово-Василевки, Берховки, Бахмута, Ивановского и Часова Яра в Донецкой области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Силы противовоздушной обороны за сутки сбили две крылатые ракеты типа "Калибр", а подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили один район сосредоточения живой силы противника.

По словам спикера ВСУ 18 февраля, российские оккупанты сбавили обороты наступления в районе Угледара, а ночью пытались штурмовать без техники и без поддержки брони.

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Наталія Медведєва

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