Президент Владимир Зеленский опубликовал последствия удара российских оккупантов по жилому дому в Запорожье в ночь на 2 марта.
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По его словам, ночью россияне ударили по центру города, попав в многоэтажный дом.
Разрушены третий, четвертый и пятый этажи, есть погибшие и раненые, продолжаются поисково-спасательные работы.
Он отметил, что Россия хочет превратить каждый день украинцев в террор.
"Но зло не воцарится на нашей земле. Мы выгоним всех окупантов, и они обязательно будут отвечать за все", — написал Зеленский.
Удар, скорее всего, наносился ракетой комплекса С-300. Известно как минимум о двух погибших, людей достают из-под завалов.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что по состоянию на 08:00 спасено 11 человек, четверо из которых госпитализированы.
- В Германии признали, что украинские военные овладевают Patriot быстрее, чем ожидалось.
- 5 января стало известно, что Германия передаст Украине батарею Patriot и БМП Marder.
- Также Украина получит Patriot от США и Нидерландов.
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