Президент Владимир Зеленский опубликовал последствия удара российских оккупантов по жилому дому в Запорожье в ночь на 2 марта.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, ночью россияне ударили по центру города, попав в многоэтажный дом.

Разрушены третий, четвертый и пятый этажи, есть погибшие и раненые, продолжаются поисково-спасательные работы.

Он отметил, что Россия хочет превратить каждый день украинцев в террор.

"Но зло не воцарится на нашей земле. Мы выгоним всех окупантов, и они обязательно будут отвечать за все", — написал Зеленский.

Удар, скорее всего, наносился ракетой комплекса С-300. Известно как минимум о двух погибших, людей достают из-под завалов.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что по состоянию на 08:00 спасено 11 человек, четверо из которых госпитализированы.

В Германии признали, что украинские военные овладевают Patriot быстрее, чем ожидалось.

5 января стало известно, что Германия передаст Украине батарею Patriot и БМП Marder.

Также Украина получит Patriot от США и Нидерландов.

Читайте также: Украина с сентября уничтожила более 650 российских крылатых ракет и 610 дронов-камикадзе

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.