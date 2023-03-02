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"Террор каждый день". Зеленский опубликовал последствия удара по центру Запорожья — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 08:37
Последствия удара по Запорожью (Фото: скриншот с видео)
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Президент Владимир Зеленский опубликовал последствия удара российских оккупантов по жилому дому в Запорожье в ночь на 2 марта.

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По его словам, ночью россияне ударили по центру города, попав в многоэтажный дом.

Разрушены третий, четвертый и пятый этажи, есть погибшие и раненые, продолжаются поисково-спасательные работы. 

Он отметил, что Россия хочет превратить каждый день украинцев в террор. 

"Но зло не воцарится на нашей земле. Мы выгоним всех окупантов, и они обязательно будут отвечать за все", — написал Зеленский.

Удар, скорее всего, наносился ракетой комплекса С-300. Известно как минимум о двух погибших, людей достают из-под завалов.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что по состоянию на 08:00 спасено 11 человек, четверо из которых госпитализированы. 

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Дмитро Гриниченко
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