Запорожье. РФ разрушила пятиэтажку, есть погибшие, людей достают из завалов — фото, видео

Российские оккупанты практически полностью разрушили пятиэтажный дом в Запорожье, есть погибшие. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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По его словам, противник ударил по пятиэтажному дому, разрушив его — людей достают из-под завалов. Предварительно, погибли два человека.

На месте удара работают все специальные службы.

Местные власти развернули пункты помощи спасателей, полиции, горсовета и социальной защиты. Коммунальные автобусы эвакуируют пострадавших.

Полная информация о последствиях атаки устанавливается.

В Запорожской областной военной администрации сообщили, что удар, скорее всего, наносился ракетой комплекса С-300. Было разрушено три этажа.

В Германии признали, что украинские военные овладевают Patriotбыстрее, чем ожидалось.

5 января стало известно, что Германия передаст Украине батарею Patriot и БМП Marder.

Также Украина получит Patriot от США и Нидерландов.

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Дмитро Гриниченко

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