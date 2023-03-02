UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Запорожье. РФ разрушила пятиэтажку, есть погибшие, людей достают из завалов — фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 06:22
Запорожье. РФ разрушила пятиэтажку, есть погибшие, людей достают из завалов — фото, видео - Фото
Последствия удара по Запорожью (Фото: Запорожский горсовет)

Российские оккупанты практически полностью разрушили пятиэтажный дом в Запорожье, есть погибшие. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, противник ударил по пятиэтажному дому, разрушив его — людей достают из-под завалов. Предварительно, погибли два человека. 

На месте удара работают все специальные службы.

Местные власти развернули пункты помощи спасателей, полиции, горсовета и социальной защиты. Коммунальные автобусы эвакуируют пострадавших. 

Полная информация о последствиях атаки устанавливается. 

Последствия удара по Запорожью (Фото: Запорожский горсовет)

В Запорожской областной военной администрации сообщили, что удар, скорее всего, наносился ракетой комплекса С-300. Было разрушено три этажа.

Читайте также: Украина с сентября уничтожила более 650 российских крылатых ракет и 610 дронов-камикадзе

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ракетный удар С-300 обстрелы Запорожье Анатолий Куртев
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Новинар у суспільно-політичну редакцію
Киев LIGA.net
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 