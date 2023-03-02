Запорожье. РФ разрушила пятиэтажку, есть погибшие, людей достают из завалов — фото, видео
Российские оккупанты практически полностью разрушили пятиэтажный дом в Запорожье, есть погибшие. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
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По его словам, противник ударил по пятиэтажному дому, разрушив его — людей достают из-под завалов. Предварительно, погибли два человека.
На месте удара работают все специальные службы.
Местные власти развернули пункты помощи спасателей, полиции, горсовета и социальной защиты. Коммунальные автобусы эвакуируют пострадавших.
Полная информация о последствиях атаки устанавливается.
В Запорожской областной военной администрации сообщили, что удар, скорее всего, наносился ракетой комплекса С-300. Было разрушено три этажа.
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- 5 января стало известно, что Германия передаст Украине батарею Patriot и БМП Marder.
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