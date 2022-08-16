Семь пусков ракет из Белгорода. В ОВА рассказали о ночных обстрелах Харькова

Во время ночных обстрелов Харькова армия России била ракетами из Белгорода и использовала реактивные системы залпового огня. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его словам, в 22:30 РФ обстреляла Киевский район города из РСЗО. Пострадали частные дома, были попадания в дорожное покрытие.

Затем около 02:30 россияне совершили сразу семь пусков ракет из Белгорода в направлении Харькова. Удары были по Шевченковскому, Киевскому, Салтовскому, Индустриальному и Холодногорскому районам.

Часть ракет попала по открытым территориям, поэтому пожаров не было, говорит Синегубов. При этом взрывной волной повреждены фасады зданий, также частично разрушено дорожное покрытие.

Предварительно – обошлось без пострадавших, на местах прилетов работают правоохранители.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что подобных обстрелов давно не было – РФ ударила сразу по пяти районам города из девяти.

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Марк Сировой

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