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Семь пусков ракет из Белгорода. В ОВА рассказали о ночных обстрелах Харькова

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 09:03
Семь пусков ракет из Белгорода. В ОВА рассказали о ночных обстрелах Харькова - Фото
Олег Синегубов (фото - Олег Синєгубов, Facebook)

Во время ночных обстрелов Харькова армия России била ракетами из Белгорода и использовала реактивные системы залпового огня. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его словам, в 22:30 РФ обстреляла Киевский район города из РСЗО. Пострадали частные дома, были попадания в дорожное покрытие.

Затем около 02:30 россияне совершили сразу семь пусков ракет из Белгорода в направлении Харькова. Удары были по Шевченковскому, Киевскому, Салтовскому, Индустриальному и Холодногорскому районам.

Часть ракет попала по открытым территориям, поэтому пожаров не было, говорит Синегубов. При этом взрывной волной повреждены фасады зданий, также частично разрушено дорожное покрытие.

Предварительно – обошлось без пострадавших, на местах прилетов работают правоохранители.

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Марк Сировой
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обстрел Харьков РСЗО ракеты армия рф войска россии Белгород
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