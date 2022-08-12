СБУ задержало в Харькове бывшего правоохранителя, завербованного ФСБ – видео

Контрразведка СБУ сообщает, что задержала в Харькове законспирированного агента ФСБ, бывшего сотрудника украинских правоохранительных структур.

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По данным спецслужб, именно по "наводке" этого агента оккупанты нанесли ракетные удары по зданию областной администрации Харькова и как минимум семи другим гражданским объектам.

Как сообщается, подозреваемый – бывший сотрудник правоохранительных органов, которого завербовали во время поездки в Россию в 2019 году. Российские спецслужбы держали его в режиме ожидания до начала вторжения России в Украину, а затем поставили задачу вести разведывательно-подрывную деятельность.

Часть показаний задержанного СБУ включила в опубликованное видео.

Предполагаемому агенту РФ сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В случае осуждения ему грозит пожизненный срок.

11 августа СБУ задержала жителя Киева, который, по данным правоохранителей, был российским агентом и собирал данные о поставках западного оружия, прикидываясь военным экспертом.

Сергей Бережной

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