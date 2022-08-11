СБУ задержала в Киеве российского агента: собирал данные о западном оружии как "эксперт"
Служба безопасности Украины задержала жителя Киева, который, по данным правоохранителей, был российским агентом и собирал данные о поставках западного оружия, прикидываясь военным экспертом. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По данным спецслужбы, агент был глубоко законспирирован. Он собирал разведданные о закупках и поставках иностранного оружия и боеприпасов в Украину.
В СБУ говорят, что полученную информацию оккупанты планировали использовать для ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры, которые используются для транспортировки иностранного оружия.
Кроме того, в случае получения данных, подозреваемый планировал использовать их для срыва международных договоренностей по поставкам в Украину.
В СБУ говорят, что подозреваемый позиционировал себя как "военный эксперт" и был завербован кадровым сотрудником российских спецслужб для разведывательно-подрывной деятельности в столичном регионе.
Смотрите также: Наводил ракетные удары. СБУ отчиталась о задержании "Седого" предателя из Бахмута – видео
Для сбора закрытых ведомостей подозреваемый использовал личные связи, в том числе среди представителей украинского военно-промышленного комплекса, говорят в СБУ. Заинтересованность он маскировал под видом сбора данных для "экспертных" публикаций в соцсетях.
По месту проживания агента провели обыски, нашли средства связи с куратором. Ему объявили о подозрении в госизмене и отправили в СИЗО.
- 8 августа СБУ заявила о задержании киллеров, планировавших убийство министра обороны Алексея Резникова и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.
Смотрите также: Работал на ФСБ РФ. СБУ заявила, что взяла "крота" в своем харьковском управлении – видео
Комментарии