СБУ задержала в Киеве российского агента: собирал данные о западном оружии как "эксперт"

Служба безопасности Украины задержала жителя Киева, который, по данным правоохранителей, был российским агентом и собирал данные о поставках западного оружия, прикидываясь военным экспертом. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным спецслужбы, агент был глубоко законспирирован. Он собирал разведданные о закупках и поставках иностранного оружия и боеприпасов в Украину.

В СБУ говорят, что полученную информацию оккупанты планировали использовать для ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры, которые используются для транспортировки иностранного оружия.

Кроме того, в случае получения данных, подозреваемый планировал использовать их для срыва международных договоренностей по поставкам в Украину.

В СБУ говорят, что подозреваемый позиционировал себя как "военный эксперт" и был завербован кадровым сотрудником российских спецслужб для разведывательно-подрывной деятельности в столичном регионе.

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Для сбора закрытых ведомостей подозреваемый использовал личные связи, в том числе среди представителей украинского военно-промышленного комплекса, говорят в СБУ. Заинтересованность он маскировал под видом сбора данных для "экспертных" публикаций в соцсетях.

По месту проживания агента провели обыски, нашли средства связи с куратором. Ему объявили о подозрении в госизмене и отправили в СИЗО.

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Марк Сировой

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