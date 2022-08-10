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Наводил ракетные удары. СБУ отчиталась о задержании "Седого" предателя из Бахмута – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 12:25
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Служба безопасности Украины взяла мужчину, который, как считают правоохранители, собирал для российских оккупантов данные для ракетных ударов по Донецкой области, а затем отчитывался кураторам о результатах "прилетов". Задержанный – завербованный в начале тотального вторжения РФ в Украину житель прифронтового Бахмута, пишет СБУ.

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"Предложение" о работе на врага он получил в мессенджер на своем телефоне от сотрудника 5-й службы ФСБ РФ, уточнили следователи. Россияне дали мужчине кличку "Седой".

В его задачи входило собирать разведданные по дислокации личного состава и военной техники ВСУ на восточном направлении. Видео, фото с геолокацией объектов и их описанием он передавал через закрытые каналы связи, "тщательно скрывая факт сотрудничества со спецслужбой страны-агрессора".

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При обыске у коллаборациониста нашли эти средства связи с доказательствами общения с россиянами.

Ему сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения, злоумышленник арестован.

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Евгений Пилипенко
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