До 12 лет тюрьмы. Рада усилила ответственность за пособничество государству-агрессору

До 12 лет тюрьмы теперь можно получить в Украине за пособничество государству-агрессору. Такое решение приняла сегодня Верховная Рада по законопроекту №7186.

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Парламент внес изменения в статью 111-2 Уголовного кодекса. "За" проголосовали 350 нардепов.

Обновленная версия, проголосованная сегодня, звучит так:

"Умышленные действия, направленные на помощь государству-агрессору (пособничество), его вооруженным формированиям и/или оккупационной администрации государства-агрессора, совершенные гражданином Украины, иностранцем или лицом без гражданства, за исключением граждан государства-агрессора, с целью нанесения ущерба Украине, путем:

→ реализации или поддержки решений и/или действий государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации государства-агрессора;

→ любого сотрудничества, включая сбор, подготовку и/или передачу материальных ресурсов или других активов представителям государства-агрессора, его вооруженным формированиям и/или оккупационной администрации государства-агрессора;

→ другое взаимодействие с представителями государства-агрессора, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора,

наказывается лишением свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой".

Закон относит подследственность дел о сотрудничестве с государством-агрессором к следственным органам безопасности, а также распространяет на такое уголовное правонарушение возможность специального досудебного расследования (in absentia).

К лицам, подозреваемым в государственной измене и сотрудничестве с агрессором, будут применяться мера пресечения в виде содержания под стражей. Для определенной части таких подозреваемых судья имеет право не определять размер залога.

15 марта 2022 года вступил в силу закон №2108-IX о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об установлении уголовной ответственности за коллаборативную деятельность.

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Евгений Пилипенко

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