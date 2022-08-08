UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Передавали технику армии РФ, срывали посевную: СБУ показала трех гауляйтеров на Херсонщине

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 15:35
Передавали технику армии РФ, срывали посевную: СБУ показала трех гауляйтеров на Херсонщине - Фото
Оккупанты в Херсонской области ( Фото: Facebook Людмилы Денисовой)

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу о добровольном сотрудничестве с россиянами еще трех коллаборантов на временно оккупированной территории Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В частности, один из подозреваемых получил должность директора Херсонского водоканала в оккупационной администрации.

Фото: СБУ

По данным правоохранителей, коллаборант отправлял спецтехнику предприятия оккупантам, которые использовали ее для оборонительных позиции в области. 

СБУ сообщает, что гауляйтер заставлял своих подчиненных участвовать в массовках и сам публично выступал в поддержку оккупационного режима.

Еще одна коллаборантка в Херсонской области получила должность "и.о. главврача" в одном из медучреждений. Взамен она обещала трудоустраивать врачей из России и оккупированного Крыма. 

Фото: СБУ

В настоящее время обоим коллаборантам объявлено о подозрении в госизмене.

Правоохранители также ведут досудебное расследование в отношении фейкового правоохранителя,  пытавшегося сорвать посевную кампанию в Херсонской области

Фото: СБУ

Мужчина заручился поддержкой "военного коменданта" и терроризировал фермерские хозяйства Каховского района. Его подозревают в коллаборативной деятельность.

Читайте также: СБУ назвала имена предателей, которые помогли России украсть 650 000 тонн зерна на юге

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коллаборант сбу Херсонская область
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 