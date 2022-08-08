Передавали технику армии РФ, срывали посевную: СБУ показала трех гауляйтеров на Херсонщине
Служба безопасности Украины собрала доказательную базу о добровольном сотрудничестве с россиянами еще трех коллаборантов на временно оккупированной территории Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В частности, один из подозреваемых получил должность директора Херсонского водоканала в оккупационной администрации.
По данным правоохранителей, коллаборант отправлял спецтехнику предприятия оккупантам, которые использовали ее для оборонительных позиции в области.
СБУ сообщает, что гауляйтер заставлял своих подчиненных участвовать в массовках и сам публично выступал в поддержку оккупационного режима.
Еще одна коллаборантка в Херсонской области получила должность "и.о. главврача" в одном из медучреждений. Взамен она обещала трудоустраивать врачей из России и оккупированного Крыма.
В настоящее время обоим коллаборантам объявлено о подозрении в госизмене.
Правоохранители также ведут досудебное расследование в отношении фейкового правоохранителя, пытавшегося сорвать посевную кампанию в Херсонской области
Мужчина заручился поддержкой "военного коменданта" и терроризировал фермерские хозяйства Каховского района. Его подозревают в коллаборативной деятельность.
Читайте также: СБУ назвала имена предателей, которые помогли России украсть 650 000 тонн зерна на юге
Комментарии