"Такого давно не было". Россия обстреляла ракетами пять из девяти районов Харькова – мэр
16.08.2022, 04:11
Игорь Терехов (Скриншот видео)
Ночью 16 августа российские оккупанты совершили массированный ракетный обстрел Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
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"Ночью в 02:15 обстреляны сразу несколько районов Харькова. Предварительно Шевченковский и Киевский (фактически самый центр города), Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы", – написал Терехов.
Он отметил, что россияне обстреляли пять из девяти районов Харькова.
"Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно. О пострадавших информации на данный момент нет. В некоторых случаях имеем разрушения инфраструктурных и других объектов, дорог", " сообщил мэр Харькова.
- Вечером 15 августа российские оккупанты обстреляли Харьков из артиллерии.
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