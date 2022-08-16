Ночью 16 августа российские оккупанты совершили массированный ракетный обстрел Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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"Ночью в 02:15 обстреляны сразу несколько районов Харькова. Предварительно Шевченковский и Киевский (фактически самый центр города), Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы", – написал Терехов.

Он отметил, что россияне обстреляли пять из девяти районов Харькова.

"Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно. О пострадавших информации на данный момент нет. В некоторых случаях имеем разрушения инфраструктурных и других объектов, дорог", " сообщил мэр Харькова.

Вечером 15 августа российские оккупанты обстреляли Харьков из артиллерии.

Наталия Медведева

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