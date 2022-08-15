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Оккупанты обстреливают Харьков из артиллерии

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 23:47
Оккупанты обстреливают Харьков из артиллерии - Фото
Игорь Терехов (скриншот видео/Игорь Терехов, Facebook)

Российские оккупанты обстреливают из артиллерии Харьков. В частности, под огонь попал Киевский район. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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"Харьков опять под артиллерийским обстрелом. Теперь – Киевский район. Прошу всех быть осторожными, придерживаться правила двух стен", – написал Терехов.

  • Сегодня, 15 августа, утром российские оккупанты нанесли удары по Салтовскому району Харькова, два человека получили ранения.
Вадим Ребрина
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