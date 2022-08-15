Оккупанты обстреливают Харьков из артиллерии
15.08.2022, 23:47
Игорь Терехов (скриншот видео/Игорь Терехов, Facebook)
Российские оккупанты обстреливают из артиллерии Харьков. В частности, под огонь попал Киевский район. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
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"Харьков опять под артиллерийским обстрелом. Теперь – Киевский район. Прошу всех быть осторожными, придерживаться правила двух стен", – написал Терехов.
- Сегодня, 15 августа, утром российские оккупанты нанесли удары по Салтовскому району Харькова, два человека получили ранения.
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