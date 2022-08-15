Россияне обстреляли Харьков, над городом поднимается дым, есть раненые — видео
Российские оккупанты нанесли удары по Салтовскому району Харькова, два человека получили ранения. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
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По его словам, удар захватчиков пришелся рядом с остановкой общественного транспорта, двое людей были ранены.
Он добавил, что в том же районе под обстрел попала девятиэтажка, было попадание в крышу, предварительно, погибших нет.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также подтвердил обстрел Салтовки и призвал жителей жилмассива находиться в укрытиях.
Местные паблики сообщают о возникшем пожаре после обстрела. Терехов заявил, что горит гаражный кооператив, и призвал жителей быть осторожными.
Обновлено в 11:39. Терехов сообщил, что зафиксирован еще один прилет во двор жилого дома на Салтовке, посекло машины, выбиты в доме стекла, пострадала детская площадка. Предварительно, без жертв.
"Никаких военных объектов там не было и быть не могло. Говорил с первого дня и не устану повторять: эта война – геноцид и уничтожение украинского народа", — заявил он.
- В ночь на 13 августа российские оккупанты нанесли удары по центру и Слободскому району Харькова.
- Вечером 13 августа российские оккупанты атаковали портовую инфраструктуру и жилые кварталы Николаева.
- Ночью 15 августа российские оккупанты обстреливали Харьков и Николаев.
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