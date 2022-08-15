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Оккупанты обстреливают Харьков, Николаев и Никополь

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 03:21
Оккупанты обстреливают Харьков, Николаев и Никополь - Фото
Последствия обстрела Харькова 13 августа (фото: Игорь Терехов/Telegram)
дополнено

Ночью 15 августа российские оккупанты обстреливают Харьков и Николаев. О взрывах в городах сообщает Суспильне.

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"По меньшей мере, 12 взрывов прогремели в Харькове и области после объявления воздушной тревоги", – говорится в сообщении в 03:09.

"В Николаеве раздаются взрывы", – сообщает Суспильне Николаев в 02:44.

ДОПОЛНЕНО В 04:20

В 04:02 глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщил, что российские оккупанты обстреляли Никополь из РСЗО.

Наталия Медведева
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обстрел Николаев Харьков Никополь
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