Оккупанты обстреливают Харьков, Николаев и Никополь
15.08.2022, 03:21
Последствия обстрела Харькова 13 августа (фото: Игорь Терехов/Telegram)
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Ночью 15 августа российские оккупанты обстреливают Харьков и Николаев. О взрывах в городах сообщает Суспильне.
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"По меньшей мере, 12 взрывов прогремели в Харькове и области после объявления воздушной тревоги", – говорится в сообщении в 03:09.
"В Николаеве раздаются взрывы", – сообщает Суспильне Николаев в 02:44.
ДОПОЛНЕНО В 04:20
В 04:02 глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщил, что российские оккупанты обстреляли Никополь из РСЗО.
- В ночь на 13 августа российские оккупанты нанесли удары по центру и Слободскому району Харькова.
- Вечером 13 августа российские оккупанты атаковали портовую инфраструктуру и жилые кварталы Николаева.
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