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Оккупанты били из "Урагана" по портовой инфраструктуре Николаева, из "Смерча" – по домам

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 04:35
Оккупанты били из
Последствия одного из обстрелов Николаева (Иллюстративное фото: ТГ Александра Сенкевича)

Вечером 13 августа российские оккупанты атаковали портовую инфраструктуру и жилые кварталы Николаева. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, удар по портовой инфраструктуре Николаева был нанесен тремя реактивными снарядами системы залпового огня "Ураган". Люди не пострадали.

"Через час шестью реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч" был нанесен удар по жилым кварталам и промышленным объектам города", – говорится в сообщении.

По данным ОК "Юг", один человек ранен, несколько зданий получили повреждения.

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Наталия Медведева
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Николаев обстрел
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