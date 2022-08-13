Россияне нанесли удары по центру Харькова, есть значительные разрушения — фото

Российские оккупанты нанесли удары по центру и Слободскому району Харькова в ночь на 13 августа. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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По его словам, обстрел повредил здание колледжа, коммуникации критической инфраструктуры, в нескольких жилых домах также вылетели стекла, осколки посекли несколько троллейбусов.

Терехов отметил, что в местах попадания ракет оккупантов нет никаких военных объектов.

"Они бьют исключительно по гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить нас учебных учреждений, транспорта, а людей их жилья", — заявил он.

Погибших и раненых в результате обстрела нет.

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Дмитрий Гриниченко

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