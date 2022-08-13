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Россияне нанесли удары по центру Харькова, есть значительные разрушения — фото

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 06:51
Россияне нанесли удары по центру Харькова, есть значительные разрушения — фото - Фото
Последствия обстрела Харькова (Фото: Игорь Терехов/Telegram)

Российские оккупанты нанесли удары по центру и Слободскому району Харькова в ночь на 13 августа. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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По его словам, обстрел повредил здание колледжа, коммуникации критической инфраструктуры, в нескольких жилых домах также вылетели стекла, осколки посекли несколько троллейбусов.  

Терехов отметил, что в местах попадания ракет оккупантов нет никаких военных объектов. 

"Они бьют исключительно по гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить нас учебных учреждений, транспорта, а людей их жилья", — заявил он.

Погибших и раненых в результате обстрела нет. 

Последствия обстрела Харькова (Фото: Игорь Терехов/Telegram)

Последствия обстрела Харькова (Фото: Игорь Терехов/Telegram)

Читайте также: Некоторые города и села Харьковской, Херсонской и Запорожской областей могут эвакуировать 

Дмитрий Гриниченко
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война Харьков обстрелы
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