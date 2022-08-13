Россияне нанесли удары по центру Харькова, есть значительные разрушения — фото
Российские оккупанты нанесли удары по центру и Слободскому району Харькова в ночь на 13 августа. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
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По его словам, обстрел повредил здание колледжа, коммуникации критической инфраструктуры, в нескольких жилых домах также вылетели стекла, осколки посекли несколько троллейбусов.
Терехов отметил, что в местах попадания ракет оккупантов нет никаких военных объектов.
"Они бьют исключительно по гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить нас учебных учреждений, транспорта, а людей их жилья", — заявил он.
Погибших и раненых в результате обстрела нет.
- Враг недавно повредил ТЭЦ-3 в Харькове – крупное предприятие, которое обеспечивает почти треть города Харькова теплоносителем и горячей водой.
- Утром 8 августа сообщалось, что российские оккупанты ударили по густонаселенному району Харькова. Погиб один человек.
- 27 июня глава ОВА Олег Синегубов заявил, что РФ запугивает новым наступлением на Харьков и может усилить ракетные удары. Он заверил: украинские защитники к этому готовы, россиян ждет фиаско в случае попытки снова наступать.
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