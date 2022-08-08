РФ ударила по густонаселенному району Харькова, есть погибший, поднимается дым — фото

Российские оккупанты обстреляли жилой массив Павлово Поле в Харькове, над городом поднимается столб черного дыма. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, есть информация об одном пострадавшем местном жителе. Он призвал жителей города не покидать укрытий и находиться в безопасных местах.

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что под удар оккупантов попал жилмассив Павлово Поле. Он отметил, что в данном густонаселенном районе нет никакой военной инфраструктуры. В результате обстрела погиб гражданский, который вышел из дома и попал под удар.

Местные паблики сообщают об облаке черного дыма после российского обстрела.

27 июня глава ОВА Олег Синегубов заявил, что РФ запугивает новым наступлением на Харьков и может усилить ракетные удары. Он заверил: украинские защитники к этому готовы, россиян ждет фиаско в случае попытки снова наступать.

Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному рассмотреть просьбу об усилении ПВО в Харьковской области.

Россия регулярно обстреливает Харьков и область. В ночь на 6 августа в Харькове прозвучало около шести взрывов.

Читайте также: РФ бьет по прифронтовым городам из РСЗО, ПВО против этого бессильна – спикер Воздушных сил

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.