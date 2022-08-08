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РФ ударила по густонаселенному району Харькова, есть погибший, поднимается дым — фото

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 10:46
РФ ударила по густонаселенному району Харькова, есть погибший, поднимается дым — фото - Фото
Фото: Суспильне Харьков

Российские оккупанты обстреляли жилой массив Павлово Поле в Харькове, над городом поднимается столб черного дыма. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, есть информация об одном пострадавшем местном жителе. Он призвал жителей города не покидать укрытий и находиться в безопасных местах.

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что под удар оккупантов попал жилмассив Павлово Поле. Он отметил, что в данном густонаселенном районе нет никакой военной инфраструктуры. В результате обстрела погиб гражданский, который вышел из дома и попал под удар. 

Местные паблики сообщают об облаке черного дыма после российского обстрела. 

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Дмитрий Гриниченко
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война Харьков обстрелы
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