РФ ударила по густонаселенному району Харькова, есть погибший, поднимается дым — фото
Российские оккупанты обстреляли жилой массив Павлово Поле в Харькове, над городом поднимается столб черного дыма. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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По его словам, есть информация об одном пострадавшем местном жителе. Он призвал жителей города не покидать укрытий и находиться в безопасных местах.
Городской голова Игорь Терехов сообщил, что под удар оккупантов попал жилмассив Павлово Поле. Он отметил, что в данном густонаселенном районе нет никакой военной инфраструктуры. В результате обстрела погиб гражданский, который вышел из дома и попал под удар.
Местные паблики сообщают об облаке черного дыма после российского обстрела.
- 27 июня глава ОВА Олег Синегубов заявил, что РФ запугивает новым наступлением на Харьков и может усилить ракетные удары. Он заверил: украинские защитники к этому готовы, россиян ждет фиаско в случае попытки снова наступать.
- Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному рассмотреть просьбу об усилении ПВО в Харьковской области.
- Россия регулярно обстреливает Харьков и область. В ночь на 6 августа в Харькове прозвучало около шести взрывов.
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