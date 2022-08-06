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Зеленский ответил на петицию об усилении ПВО в Харьковской области

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 19:47

Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному рассмотреть просьбу об усилении ПВО в Харьковской области. Так он ответил на соответствующую петицию, которая набрала больше 25 000 подписей.

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"Учитывая, что противовоздушная оборона города Харькова и Харьковской области осуществляется в общей системе противовоздушной обороны Украины, я поручил Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, на которого возложена ответственность за ее организацию и руководство, рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и о результатах рассмотрения информировать ее автора", – говорится в ответе главы государства.

  • Россия регулярно обстреливает Харьков и область. В ночь на 6 августа в Харькове прозвучало около шести взрывов. 

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский
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