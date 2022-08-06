Россия ночью обстреляла Харьков и Никополь

Россияне в ночь на 6 августа обстреляли Харьков. По словам городского головы Игоря Терехова, удар нанесен по Слободскому району.

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"Звуки взрывов слышал весь Харьков. Предварительно прилетело в Слободской район. Спасатели уже там. Пока информации о пострадавших нет. Надеюсь, что так и будет", — говорится в Telegram Терехова.

Во время тревоги в Харькове слышали не менее шести взрывов, уточнило "Суспільне. Харків".

Российские оккупанты атаковали также город Никополь в Днепропетровской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко.

Линия обороны Харькова проходит в 30 км от центра города и в 20 км — от его северо-восточных окраин.

Обстрелы города происходят ежедневно. В ночь на 5 августа из систем залпового огня враг осуществил массированный обстрел Шевченковского, Индустриального и Салтовского районов. В результате обстрела с ранениями были госпитализированы двое мужчин.

Андрей Водяный

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