Россияне нанесли удары по Харькову. Угроза остается, людей просят быть в укрытиях

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Россияне нанесли удары по Харькову. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и призвал местных жителей оставаться в укрытиях, так как угроза обстрелов остается.

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"Внимание, харьковчане, россияне наносят удары по городу! Находитесь в укрытиях!" – написал Синегубов в 21:55.

Позднее глава ОВА сообщил, что армия РФ нанесла удары по Шевченковскому и Индустриальному районам, туда выехали бригады экстренной медицинской помощи. Есть предварительная информация о трех пострадавших.

Также об обстрелах сообщил мэр города Игорь Терехов. Он заявил об артиллерийских приходах по Салтовскому и Индустриальному районам. Также под мощным обстрелом оказался жилой массив Павлово Поле.

"Возле одного из рынков там спасатели сейчас работают над разминированием головки прилетевшего подарка. Один человек на Полях пострадал – забрала скорая. Повреждена инфраструктура одного из жилых домов", – написал Терехов.

ДОПОЛНЕНО В 23:20. Терехов сообщил, что в Павловом Поле пострадали жилые дома, учебные заведения, спасатели находят неразорвавшиеся боеголовки. Во многих квартирах выбиты окна. Есть информация об осколочных прилетах в квартиры горожан. Он подчеркнул, что в этом районе нет никакой военной инфраструктуры.

Синегубов сообщил, что в результате обстрелов пострадали двое мужчин и одна женщина, им нужны операции.

В последние дни РФ систематически обстреливает Харьков. В ночь на 4 августа в Немышлянском районе было попадание в объект инфраструктуры. По предварительным данным, было также два попадания по открытой территории в Харьковском районе.

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Оксана Житнюк

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