Россия ночью обстреляла Харьков и Николаев: были прилеты и взрывы

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Армия России ночью обстреляла Харьков и Николаев. Об этом сообщают мэры городов.

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Мэр Харькова Игорь Терехов назвал ночь неспокойной. По его словам, были прилеты в административное здание в Немышлянском районе – обошлось без пострадавших и пожара.

В Николаеве под обстрел попали два района, мощные взрывы прогремели около 04:00 утра, сообщил городской глава Александр Сенкевич. По его словам, есть предварительная информация о поврежденных домах и пожаре.

ДОПОЛНЕНО В 09:50. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в Николаеве мощные взрывы были около 04:00 и после 06:00. По предварительной информации повреждены жилые дома (выбито окна, повреждена крыша). Кроме того, одна из ракет попала в проезжую часть, другая – в тротуар. Предварительно – без жертв и пострадавших.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что РФ обстреляла Харьков около 01:30. В Немышлянском районе – попадание в объект инфраструктуры. По предварительным данным, есть еще два попадания по открытой территории в Харьковском районе.

В последние дни РФ систематически обстреливает Харьков и Николаев ночью или под утро. Вчера в Николаеве был разрушен супермаркет.

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Марк Сировой

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