РФ бьет по прифронтовым городам из РСЗО, ПВО против этого бессильна – спикер Воздушных сил

Противовоздушная оборона не может полностью защитить Харьков, Николаев и другие прифронтовые города, поскольку их обстреливают реактивной артиллерией. Об этом сообщил в эфире канала Киев спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Прифронтовые города – Харьков, Николаев, Одесская область, Запорожская – страдают прежде всего из-за реактивной и ствольной артиллерии. Также включается сигнал воздушной тревоги, если есть сведения об обстреле с территории, подконтрольной российским войскам, именно "Градами", "Смерчами", "Ураганами". Люди это воспринимают как ракетный обстрел, хотя это обстрел реактивной артиллерией", – сказал он.

По словам Игната, ПВО бессильна против реактивной артиллерии. Ей может противостоять система типа израильского "Железного купола", но и ему чрезвычайно трудно справиться с массированным обстрелом из РСЗО.

"Здесь нужно более решительно громить противника именно там, откуда он наносит реактивные удары реактивной артиллерией", – пояснил он, добавив, что РСЗО нужно уничтожать там, где они стоят.

При этом, комментируя петицию президенту об усилении ПВО вокруг Харькова, Игнат признал, что ее нужно усиливать повсюду.

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Марк Сировой

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