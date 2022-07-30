В Пентагоне не назвали дату доставки в Украину ПВО NASAMS, но заявили о "продвижении"

В Пентагоне не смогли назвать конкретные сроки доставки в Украину системы противовоздушной обороны NASAMS, но заявили, что "продвигаются в этом вопросе". Об этом на брифинге сообщил высокопоставленный чиновник Минобороны США.

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По его словам, пока нет конкретной даты доставки NASAMS в Украину.

"У меня нет подробной информации о специфике процесса заключения контракта, но мы уже находимся в процессе закупки системы. Потому что мы, когда мы в данный момент объявили об инициативе содействия безопасности Украины, о закупках NASAMS, мы продвигаемся вперед в этом", — заявил чиновник.

СПРАВКА. Батарея зенитно-ракетного комплекса NASAMS второго поколения состоит из 12 пусковых установок (каждая несёт шесть ракет AIM-120 AMRAAM), восьми радаров, одного центра управления огнем, одной машины с электронно-оптической камерой и одного автомобиля Tactical Control Cell. Батарея NASAMS третьего поколения включает в себя шесть мобильных пусковых установок ракет малой дальности IRIS-T SLS, установленных на гусеничных машинах, а также трехколесную высокомобильную пусковую установку.

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Дмитрий Гриниченко

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