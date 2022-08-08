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В Харькове из-за обстрелов повреждена ТЭЦ-3: она обеспечивает теплом треть города

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 15:20
В Харькове из-за обстрелов повреждена ТЭЦ-3: она обеспечивает теплом треть города - Фото
Фото: Википедия

В результате российских обстрелов в Харькове получила повреждение ТЭЦ-3, рассказал в понедельник в эфире национального марафона председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Враг недавно повредил ТЭЦ-3 в Харькове – крупное предприятие, которое обеспечивает почти треть города Харькова теплоносителем и горячей водой. У нас задача через резервный фонд максимально восстановить критическую инфраструктуру и подготовить город к зимнему периоду", – рассказал он.

По словам Синегубова, Россия стреляет по Харькову из Белгородской области с использованием переделанных противовоздушных ракет С-300.

  • Линия обороны Харькова проходит в 30 км от центра города и в 20 км — от его северо-восточных окраин. Обстрелы города происходят каждый день.
  • Утром 8 августа сообщалось, что российские оккупанты ударили по густонаселенному району Харькова. Погиб один человек.
  • 27 июня глава ОВА Олег Синегубов заявил, что РФ запугивает новым наступлением на Харьков и может усилить ракетные удары. Он заверил: украинские защитники к этому готовы, россиян ждет фиаско в случае попытки снова наступать.

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Андрей Водяный
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