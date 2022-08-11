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Некоторые города и села Харьковской, Херсонской и Запорожской областей могут эвакуировать

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 15:38
Некоторые города и села Харьковской, Херсонской и Запорожской областей могут эвакуировать - Фото
Ирина Верещук (Фото: Ирина Верещук/Facebook)

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что обязательная эвакуация может затронуть не только жителей Донецкой области, но и некоторые населенные пункты Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. Об этом она сообщила на брифинге 11 августа. 

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По ее словам, обязательная эвакуация пока проводится только в Донецкой области, однако власть прогнозирует, что она продолжится и в других регионах. 

"Мы видим ситуацию, которая ухудшается, а с наступлением отопительного сезона практические точно ухудшится и подача тепла будет значительно усложнена. Мы понимаем, что делает враг, и прогнозируем его попытки вывести из строя теплоцентрали и объекты критической инфраструктуры — они будут целями вероятных атак", — сказала Верещук. 

Она отметила, что часть городов и сел в Запорожской, Херсонской и Харьковской областей могут оказаться без света и отопления, поэтому они тоже могут попасть под обязательную эвакуацию. 

  • 30 июля Верещук сообщила, что Украина начинает обязательную эвакуацию из подконтрольных районов Донецкой области из-за продолжающихся боевых действий и отсутствия возможности обеспечить отопление жилых домов в зимний период. По ее словам, если человек отказывается от эвакуации, он должен будет подписать определенную форму, в которой будет указано, что он осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь.
  • В рамках эвакуации власти надеются вывезти в более безопасные районы страны, где зимой должны быть отопление, водоснабжение и электричество, свыше 200 000 человек.
  • Кабмин опубликовал распоряжение о проведении обязательной эвакуации населения Донецкой области. Эвакуацию будут осуществлять в безопасные районы 13 областей.

Читайте также: В Кабмине показали алгоритм действий для тех, кто будет эвакуироваться из Донецкой области 

Дмитрий Гриниченко
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