Россияне ударили из С-300 по Днепропетровской области, ПВО сбила ракету Х-59 — фото
Российские оккупанты нанесли массированные удары по Никопольскому и Синельниковскому районах Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
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По его словам, Никополь был атакован российскими системами залпового огня "Град", в город прилетело 20 реактивных снарядов. Разрушены склады, цеха и административные помещения промышленного предприятия. Погибших и раненых нет.
Еще 20 реактивных снарядов прилетело в Марганецкую громаду, там обошлось без разрушений и пострадавших.
В Покровской громаде повреждено предприятие энергетической инфраструктуры. По Синельниковскому району оккупанты выпустили четыре ракеты из системы С-300, разрушен объект социальной инфраструктуры.
Украинская противовоздушная оборона сбила над регионом российскую ракету Х-59.
- В течение последних недель оккупанты активно обстреливают Никополь, жителей призвали переехать вглубь громады ради безопасности.
- 16 июля оккупанты выпустили по городу 53 ракеты: тогда погибло два человека.
- 22 июля россияне выпустили по Никополю из оккупированного Энергодара около 100 снарядов из РСЗО "Град". Там погибла женщина 1962 года рождения, еще один человек был ранен.
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