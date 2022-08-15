Россияне ударили из С-300 по Днепропетровской области, ПВО сбила ракету Х-59 — фото

Российские оккупанты нанесли массированные удары по Никопольскому и Синельниковскому районах Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Никополь был атакован российскими системами залпового огня "Град", в город прилетело 20 реактивных снарядов. Разрушены склады, цеха и административные помещения промышленного предприятия. Погибших и раненых нет.

Еще 20 реактивных снарядов прилетело в Марганецкую громаду, там обошлось без разрушений и пострадавших.

В Покровской громаде повреждено предприятие энергетической инфраструктуры. По Синельниковскому району оккупанты выпустили четыре ракеты из системы С-300, разрушен объект социальной инфраструктуры.

Украинская противовоздушная оборона сбила над регионом российскую ракету Х-59.

В течение последних недель оккупанты активно обстреливают Никополь, жителей призвали переехать вглубь громады ради безопасности.

16 июля оккупанты выпустили по городу 53 ракеты: тогда погибло два человека.

22 июля россияне выпустили по Никополю из оккупированного Энергодара около 100 снарядов из РСЗО "Град". Там погибла женщина 1962 года рождения, еще один человек был ранен.

Читайте также: В Днепропетровской области за ночь от российских обстрелов погибли 13 человек — фото

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.