В Днепропетровской области за ночь от российских обстрелов погибло 11 человек — фото
Российские оккупанты устроили массированный обстрел Днепропетровской области в ночь на 10 августа, погибло 11 человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
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По его словам, Никопольский районе попал под обстрел из реактивных систем залпового огня "Град", противник выпустил 80 снарядов по жилым кварталам — погибло 11 человек, еще 13 получили ранения.
В Марганце в результате обстрела погибло 10 человек, 11 были ранены. В городе повреждены более 20 многоэтажек, ЦПАУ, дворец культуры, общежитие, две школы, горсовет и еще несколько помещений. Также пострадала линия электропередач, тысячи людей временно остались без света.
В Вышетарасовке Мировской громады погибла одна женщина, ее дом полностью разрушил снаряд россиян.
- В течение последних недель оккупанты активно обстреливают Никополь, жителей призвали переехать вглубь громады ради безопасности.
- 16 июля оккупанты выпустили по городу 53 ракеты: тогда погибло два человека.
- 22 июля россияне выпустили по Никополю из оккупированного Энергодара около 100 снарядов из РСЗО "Град". Там погибла женщина 1962 года рождения, еще один человек ранен.
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