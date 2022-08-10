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В Днепропетровской области за ночь от российских обстрелов погибло 11 человек — фото

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 07:54
В Днепропетровской области за ночь от российских обстрелов погибло 11 человек — фото - Фото
Последствия ударов по Днепропетровской области (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)
исправлено

Российские оккупанты устроили массированный обстрел Днепропетровской области в ночь на 10 августа, погибло 11 человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, Никопольский районе попал под обстрел из реактивных систем залпового огня "Град", противник выпустил 80 снарядов по жилым кварталам — погибло 11 человек, еще 13 получили ранения. 

В Марганце в результате обстрела погибло 10 человек, 11 были ранены. В городе повреждены более 20 многоэтажек, ЦПАУ, дворец культуры, общежитие, две школы, горсовет и еще несколько помещений. Также пострадала линия электропередач, тысячи людей временно остались без света.

В Вышетарасовке Мировской громады погибла одна женщина, ее дом полностью разрушил снаряд россиян. 

Последствия ударов по Днепропетровской области (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия ударов по Днепропетровской области (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)

  • В течение последних недель оккупанты активно обстреливают Никополь, жителей призвали переехать вглубь громады ради безопасности.
  • 16 июля оккупанты выпустили по городу 53 ракеты: тогда погибло два человека.
  • 22 июля россияне выпустили по Никополю из оккупированного Энергодара около 100 снарядов из РСЗО "Град". Там погибла женщина 1962 года рождения, еще один человек ранен.

Читайте также: Россияне атаковали Днепропетровскую область ракетами Х-59, есть разрушения — фото 

Дмитрий Гриниченко
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война днепропетровская область обстрелы
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