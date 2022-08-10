В Днепропетровской области за ночь от российских обстрелов погибло 11 человек — фото

исправлено

Российские оккупанты устроили массированный обстрел Днепропетровской области в ночь на 10 августа, погибло 11 человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Никопольский районе попал под обстрел из реактивных систем залпового огня "Град", противник выпустил 80 снарядов по жилым кварталам — погибло 11 человек, еще 13 получили ранения.

В Марганце в результате обстрела погибло 10 человек, 11 были ранены. В городе повреждены более 20 многоэтажек, ЦПАУ, дворец культуры, общежитие, две школы, горсовет и еще несколько помещений. Также пострадала линия электропередач, тысячи людей временно остались без света.

В Вышетарасовке Мировской громады погибла одна женщина, ее дом полностью разрушил снаряд россиян.

В течение последних недель оккупанты активно обстреливают Никополь, жителей призвали переехать вглубь громады ради безопасности.

16 июля оккупанты выпустили по городу 53 ракеты: тогда погибло два человека.

22 июля россияне выпустили по Никополю из оккупированного Энергодара около 100 снарядов из РСЗО "Град". Там погибла женщина 1962 года рождения, еще один человек ранен.

Читайте также: Россияне атаковали Днепропетровскую область ракетами Х-59, есть разрушения — фото

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.