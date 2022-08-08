Россияне атаковали Днепропетровскую область ракетами Х-59, есть разрушения — фото
Российские оккупанты обстреляли Никопольский район ракетами Х-59, также противник бил по Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
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По его словам, Марганецкая громада попала под обстрел из "Градов", противник выпустил 20 снарядов. Червоногригоровская громада была обстреляна двумя ракетами Х-59, в поселке Каменское были уничтожены два помещения аграрной компании, повреждены четыре склада, оборудование и транспорт.
В населенном пункте также повреждены девять жилых домов. В Криворожской районе россияне обстреляли из ствольной артиллерии Зеленодольскую громаду. В результате обстрелов пострадавших нет.
- В течение последних недель оккупанты активно обстреливают Никополь, жителей призвали переехать вглубь громады ради безопасности.
- 16 июля оккупанты выпустили по городу 53 ракеты: тогда погибло два человека.
- 22 июля россияне выпустили по Никополю из оккупированного Энергодара около 100 снарядов из РСЗО "Град". Там погибла женщина 1962 года рождения, еще один человек ранен.
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