Россияне атаковали Днепропетровскую область ракетами Х-59, есть разрушения — фото

Российские оккупанты обстреляли Никопольский район ракетами Х-59, также противник бил по Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Марганецкая громада попала под обстрел из "Градов", противник выпустил 20 снарядов. Червоногригоровская громада была обстреляна двумя ракетами Х-59, в поселке Каменское были уничтожены два помещения аграрной компании, повреждены четыре склада, оборудование и транспорт.

В населенном пункте также повреждены девять жилых домов. В Криворожской районе россияне обстреляли из ствольной артиллерии Зеленодольскую громаду. В результате обстрелов пострадавших нет.

В течение последних недель оккупанты активно обстреливают Никополь, жителей призвали переехать вглубь громады ради безопасности.

16 июля оккупанты выпустили по городу 53 ракеты: тогда погибло два человека.

22 июля россияне выпустили по Никополю из оккупированного Энергодара около 100 снарядов из РСЗО "Град". Там погибла женщина 1962 года рождения, еще один человек ранен.

Читайте также: Россия обстреляла Никополь из "градов", повреждены 11 многоэтажек и десятки домов — фото

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.