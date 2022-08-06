Россия обстреляла Никополь из "градов", повреждены 11 многоэтажек и десятки домов — фото
Российские оккупанты обстреляли Никополь и окрестности из реактивных систем залпового огня "Град", пострадали 11 многоэтажек и до 40 частных домов. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
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По его словам, после полуночи Никопольский район попал под удар РСЗО противника, были обстреляны жилые кварталы, в Никополе зафиксировали прилет 20 снарядов. Три человека получили ранения, один из них — 58-летний мужчина, который был госпитализирован.
В городе пострадали 11 многоэтажек, до 40 частных домов, детский сад и дом детского творчества. Несколько тысяч человек остались без света, выведены из строя газопровод и водовод.
Также противник обстрелял из ствольной артиллерии Криворожский район, удар пришелся по Зеленодольской громаде. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
- В течение последних недель оккупанты активно обстреливают Никополь, жителей призвали переехать вглубь громады ради безопасности.
- 16 июля оккупанты выпустили по городу 53 ракеты: тогда погибло два человека.
- 22 июля россияне выпустили по Никополю из оккупированного Энергодара около 100 снарядов из РСЗО "Град". Там погибла женщина 1962 года рождения, еще один человек ранен.
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