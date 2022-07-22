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В Никополе обещают по $100 за задержание людей, работающих на российских оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 15:07
В Никополе обещают по $100 за задержание людей, работающих на российских оккупантов - Фото
Метка российских диверсантов (фото - ГСЧС)

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко предложил "дополнительный заработок для тех, у кого есть время и вдохновение". Он предлагает по $100 за задержание пособников оккупантов.

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Евтушенко обозначил "обязанности" для желающих заработать: нужно проводить гражданское задержание людей, работающих на оккупантов. При этом к задержанным нельзя применять спецсредства и оружие – только в случае необходимости в самообороне.

Задерживать нужно:

- операторов квадрокоптеров;

- людей, рисующих непонятные знаки на зданиях и элементах инфраструктуры;

- людей, которые снимают на камеру населенный пункт;

- людей, запускающих сигнальные ракеты, фейерверки и прочее.

Глава РВА объяснил, что после гражданского задержания нужно вызвать полицию и передать нарушителя правоохранителям, или же передать информацию о таком лице в полицию либо написать Евтушенко в Facebook.

"В случае подтверждения противоправной деятельности подозреваемого вы получаете сумму эквивалентную $100 по курсу НБУ на день задержания", – сообщил Евтушенко.

  • В течение последней недели оккупанты активно обстреливают Никополь, жителей призвали переехать вглубь громады ради безопасности.
  • Этой ночью россияне выпустили по Никополю из оккупированного Энергодара около 100 снарядов из РСЗО "Град". Там погибла женщина 1962 года рождения, еще один человек ранен.

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Оксана Житнюк
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