В Никополе обещают по $100 за задержание людей, работающих на российских оккупантов

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко предложил "дополнительный заработок для тех, у кого есть время и вдохновение". Он предлагает по $100 за задержание пособников оккупантов.

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Евтушенко обозначил "обязанности" для желающих заработать: нужно проводить гражданское задержание людей, работающих на оккупантов. При этом к задержанным нельзя применять спецсредства и оружие – только в случае необходимости в самообороне.

Задерживать нужно:

- операторов квадрокоптеров;

- людей, рисующих непонятные знаки на зданиях и элементах инфраструктуры;

- людей, которые снимают на камеру населенный пункт;

- людей, запускающих сигнальные ракеты, фейерверки и прочее.

Глава РВА объяснил, что после гражданского задержания нужно вызвать полицию и передать нарушителя правоохранителям, или же передать информацию о таком лице в полицию либо написать Евтушенко в Facebook.

"В случае подтверждения противоправной деятельности подозреваемого вы получаете сумму эквивалентную $100 по курсу НБУ на день задержания", – сообщил Евтушенко.

В течение последней недели оккупанты активно обстреливают Никополь, жителей призвали переехать вглубь громады ради безопасности.

Этой ночью россияне выпустили по Никополю из оккупированного Энергодара около 100 снарядов из РСЗО "Град". Там погибла женщина 1962 года рождения, еще один человек ранен.

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Оксана Житнюк

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