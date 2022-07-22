В Никополе обещают по $100 за задержание людей, работающих на российских оккупантов
Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко предложил "дополнительный заработок для тех, у кого есть время и вдохновение". Он предлагает по $100 за задержание пособников оккупантов.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Евтушенко обозначил "обязанности" для желающих заработать: нужно проводить гражданское задержание людей, работающих на оккупантов. При этом к задержанным нельзя применять спецсредства и оружие – только в случае необходимости в самообороне.
Задерживать нужно:
- операторов квадрокоптеров;
- людей, рисующих непонятные знаки на зданиях и элементах инфраструктуры;
- людей, которые снимают на камеру населенный пункт;
- людей, запускающих сигнальные ракеты, фейерверки и прочее.
Глава РВА объяснил, что после гражданского задержания нужно вызвать полицию и передать нарушителя правоохранителям, или же передать информацию о таком лице в полицию либо написать Евтушенко в Facebook.
"В случае подтверждения противоправной деятельности подозреваемого вы получаете сумму эквивалентную $100 по курсу НБУ на день задержания", – сообщил Евтушенко.
- В течение последней недели оккупанты активно обстреливают Никополь, жителей призвали переехать вглубь громады ради безопасности.
- Этой ночью россияне выпустили по Никополю из оккупированного Энергодара около 100 снарядов из РСЗО "Град". Там погибла женщина 1962 года рождения, еще один человек ранен.
Читайте также: Ким обещает по $100 каждому, кто наведет на наводчика российского огня
Комментарии