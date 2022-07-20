Россияне ударили по Никополю пакетом из РСЗО: есть погибшие и раненые – фото разрушений

Российские оккупанты вновь умышленно обстреляли жилые кварталы в Никополе из реактивных систем залпового огня, выпустив более 30 снарядов. Погибли по меньшей мере два человека, впятеро больше раненых, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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Предварительно, два человека погибли, девять – ранены. Шесть пострадавших уже в больнице, среди них четверо детей.

"Младшему раненому всего три года! Три года! Спавшего дома ребенку, когда российские отморозки ударили по нему из "Градов", – написал Резниченко.

По городу разбросаны не детонировавшие боеприпасы: с ними работают пиротехники.

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В результате удара оккупантов полностью разрушены три частных дома, еще 12 – повреждены. Около шести загорелись из-за обстрела. Произошли масштабные пожары. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать под ними людей.

Никополь находится на правом берегу Днепра, в семи километрах на северо-запад через Днепр от Запорожской АЭС под Энергодаром. С противоположной стороны реки – временно захваченная россиянами территория.

Никополь за последнюю неделю неоднократно подвергался обстрелам из РСЗО.

16 июля оккупанты выпустили по городу 53 ракеты: тогда погибло два человека.

Вчера, 19 июля, россияне также обстреляли Никополь, выпустив более 60 ракет.

Евгений Пилипенко

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