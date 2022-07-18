Россияне выпустили более 60 ракет по Никополю, есть серьезные разрушения — фото
18.07.2022, 07:50
Последствия обстрела Никополя (Фото: Валентин Резниченко)
Российские оккупанты обстреляли Никополь из реактивных систем залпового огня, выпустив более 60 ракет. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
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По его словам, под обстрел попала городская инфраструктура и жилые кварталы. Предварительно, ранение получил один человек — 75-летняя женщина, которая находится в больнице.
Разрушено десять частных домов, поврежден водопровод и газопровод на одной из улиц. Также от обстрела пострадала больница, порт, промышленное и энергетическое предприятия.
- 16 июля оккупанты также обстреляли Никополь из реактивных систем залпового огня, выпустив 53 ракеты, тогда погибло два человека.
- Вечером 15 июля россияне ударили ракетами по Днепру, ракеты попали по промышленному предприятию и оживленной улице рядом с ним. Погибли три человека, еще 15 получили ранения.
- 16 июля россияне нанесли ракетный удар по Одессе.
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