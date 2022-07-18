Россияне выпустили более 60 ракет по Никополю, есть серьезные разрушения — фото

Российские оккупанты обстреляли Никополь из реактивных систем залпового огня, выпустив более 60 ракет. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, под обстрел попала городская инфраструктура и жилые кварталы. Предварительно, ранение получил один человек — 75-летняя женщина, которая находится в больнице.

Разрушено десять частных домов, поврежден водопровод и газопровод на одной из улиц. Также от обстрела пострадала больница, порт, промышленное и энергетическое предприятия.

16 июля оккупанты также обстреляли Никополь из реактивных систем залпового огня, выпустив 53 ракеты, тогда погибло два человека.

Вечером 15 июля россияне ударили ракетами по Днепру, ракеты попали по промышленному предприятию и оживленной улице рядом с ним. Погибли три человека, еще 15 получили ранения.

16 июля россияне нанесли ракетный удар по Одессе.

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Дмитрий Гриниченко

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