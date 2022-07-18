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Россияне выпустили более 60 ракет по Никополю, есть серьезные разрушения — фото

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 07:50
Россияне выпустили более 60 ракет по Никополю, есть серьезные разрушения — фото - Фото
Последствия обстрела Никополя (Фото: Валентин Резниченко)

Российские оккупанты обстреляли Никополь из реактивных систем залпового огня, выпустив более 60 ракет. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, под обстрел попала городская инфраструктура и жилые кварталы. Предварительно, ранение получил один человек — 75-летняя женщина, которая находится в больнице.

Разрушено десять частных домов, поврежден водопровод и газопровод на одной из улиц. Также от обстрела пострадала больница, порт, промышленное и энергетическое предприятия. 

Последствия обстрела Никополя (Фото: Валентин Резниченко)

Читайте также: Ермак про обстрелы Днепра, Одессы и Винницы: Экономика России должна быть уничтожена 

Дмитрий Гриниченко
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война обстрелы Никополь
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